A Polónia venceu este domingo a Lituânia por 2-0, numa partida a contar para a sexta jornada da qualificação rumo ao Mundial 2026.

Bednarek e Kiwior, do FC Porto, foram titulares na formação polaca e viram do relvado uma verdadeira obra de arte de Szymanski (15m). O avançado do Fenerbahçe abriu o marcador depois de converter um canto direto.

No segundo tempo, o suspeito do costume, Lewandowski (64m) fechou o resultado em 2-0 com um grande cabeceamento a passe de Szymanski.

Com este triunfo, a Polónia encontra-se no segundo lugar do Grupo G, com 13 pontos, a três dos Países Baixos que golearam a Finlândia por 4-0. A Lituânia segue no quarto lugar com apenas três pontos, mais um que Malta que fecha o grupo.