VÍDEO: Suécia com Gyökeres escorrega frente ao Kosovo, Itália sua com Israel
Suecos foram surpreendidos e acabaram derrotados por 2-0, já os italianos tiveram de se aplicar para vencer por 5-4 os israelitas
Foi um dos resultados mais surpreendentes desta noite de segunda-feira na qualificação europeia para o Mundial 2026. A Suécia acabou derrotada pelo Kosovo por 2-0 numa partida que contou com Gyökeres (ex-Sporting) como titular pelos suecos.
A vantagem kosovar foi construída ainda no primeiro tempo com os golos de Rexhbecaj (26m) e Muriqi (42m).
Kosovo com um contra-ataque letal 🥶#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Kosovo #Suécia pic.twitter.com/yG2hJezULp— sport tv (@sporttvportugal) September 8, 2025
Este resultado ditou o primeiro triunfo do Kosovo nesta fase de qualificação e também o primeiro da história contra a Suécia que continua sem saber o que é vencer no grupo B.
Mas o «jogo da noite» aconteceu no grupo I e com nove golos. Israel recebeu em casa emprestada na Hungria a seleção italiana e foi derrotada por 5-4, num encontro em que os transalpinos colocaram a bola na sua baliza por duas ocasiões.
Logo aos cinco minutos Israel marcou o primeiro do encontro, mas o árbitro acabou por anular devido a uma falta que precedeu o lance. Porém, os israelitas não desistiram e voltaram a marcar com um autogolo de Locatelli (16m).
Locatelli não foi muito feliz 🤓#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Israel #Italia pic.twitter.com/76jlLXeUrH— sport tv (@sporttvportugal) September 8, 2025
Antes do intervalo, Kean voltou a igualar a partida depois de um grande remate fora da área, indefensável para o guardião de Israel.
O segundo tempo foi uma loucura de reviravoltas. Dor Peretz (52m) devolveu a vantagem a Israel, mas em apenas seis minutos a Itália fez a reviravolta com os golos de Kean (54m) e Politano (58m).
O jogo foi mesmo de incerteza até ao final. Nos últimos minutos, mais quatro golos. Primeiro Raspadori (81m) dilatou a vantagem transalpina, no entanto, um autogolo de Bastoni (87m) devolveu a esperança a Israel que voltou a empatar por Dor Peretz (89m). Já no tempo de compensação, Tonali (90+1m) fechou o resultado em 5-4.
Israel marcou dois golos consecutivos e ainda fez a Itália tremer 🥶#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Israel #Italia pic.twitter.com/kyf1ooKzol— sport tv (@sporttvportugal) September 8, 2025
Tonali chamado a resolver 🤯#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Israel #Italia pic.twitter.com/l69mNQYtAY— sport tv (@sporttvportugal) September 8, 2025
A Itália segue no segundo lugar do Grupo I com nove pontos conquistados, os mesmos que Israel no terceiro lugar, mas com menos um jogo que os israelitas.
Outros resultados:
Bielorrússia-Escócia, 0-2
Suíça-Eslovénia, 3-0