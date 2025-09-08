Foi um dos resultados mais surpreendentes desta noite de segunda-feira na qualificação europeia para o Mundial 2026. A Suécia acabou derrotada pelo Kosovo por 2-0 numa partida que contou com Gyökeres (ex-Sporting) como titular pelos suecos.

A vantagem kosovar foi construída ainda no primeiro tempo com os golos de Rexhbecaj (26m) e Muriqi (42m).

Este resultado ditou o primeiro triunfo do Kosovo nesta fase de qualificação e também o primeiro da história contra a Suécia que continua sem saber o que é vencer no grupo B.

Mas o «jogo da noite» aconteceu no grupo I e com nove golos. Israel recebeu em casa emprestada na Hungria a seleção italiana e foi derrotada por 5-4, num encontro em que os transalpinos colocaram a bola na sua baliza por duas ocasiões.

Logo aos cinco minutos Israel marcou o primeiro do encontro, mas o árbitro acabou por anular devido a uma falta que precedeu o lance. Porém, os israelitas não desistiram e voltaram a marcar com um autogolo de Locatelli (16m).

Antes do intervalo, Kean voltou a igualar a partida depois de um grande remate fora da área, indefensável para o guardião de Israel.

O segundo tempo foi uma loucura de reviravoltas. Dor Peretz (52m) devolveu a vantagem a Israel, mas em apenas seis minutos a Itália fez a reviravolta com os golos de Kean (54m) e Politano (58m).

O jogo foi mesmo de incerteza até ao final. Nos últimos minutos, mais quatro golos. Primeiro Raspadori (81m) dilatou a vantagem transalpina, no entanto, um autogolo de Bastoni (87m) devolveu a esperança a Israel que voltou a empatar por Dor Peretz (89m). Já no tempo de compensação, Tonali (90+1m) fechou o resultado em 5-4.

A Itália segue no segundo lugar do Grupo I com nove pontos conquistados, os mesmos que Israel no terceiro lugar, mas com menos um jogo que os israelitas.

Outros resultados:

Bielorrússia-Escócia, 0-2

Suíça-Eslovénia, 3-0