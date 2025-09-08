Roberto Martínez, selecionador nacional, na antevisão ao jogo com a Hungria, da segunda jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026:

O papel de João Neves na Seleção e ainda João Cancelo

«Falamos muito, o João Neves é um jogador que na Seleção só muda a sua posição sem bola. Fica no lateral-direito quando jogamos uma linha de quatro e é uma posição diferente, com bola é a mesma posição. Joga na zona central, tem as ligações com o jogador por fora e tem um papel muito semelhante. O João Cancelo é um jogador de ataque, um jogador que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, polivalência, pode jogar na ala esquerda. Então todos conhecemos, os dois jogadores são diferentes, mas amanhã precisamos de seguir o plano tático que nós temos e acho que os dois jogadores podem executar o que nós precisamos de fazer no relvado. Agora já experimentamos muito com os nossos jogadores e não é jogar um jogador ou outro, não é um aspecto novo».

Bernardo Silva e as alterações ao onze frente à Hungria

«Falei antes do jogo da Arménia que é sempre importante preparar os dois jogos. Eu gosto de preparar os dois jogos em estágios de 72 horas entre jogos. Precisamos de utilizar os nossos jogadores a nossa informação temos, o aspeto físico, o momento do jogador durante a época. Isso faz parte do que vamos tentar fazer amanhã. Mas como já a nossa rotina é treinar e depois decidir depois do treino. Então precisamos de esperar mais 24 horas. Vamos ver».

Influência da prestação da equipa contra a Arménia

«O selecionador prepara o plano tático, mas depois o que acontece no treino, o que o jogador pode fazer durante o treino e os jogos, que é a decisão. O selecionador não toma decisões só pela ideia antes de trabalhar com os jogadores. Então, uma coisa é o que nós preparamos no aspeto tático, o que nós preparamos no aspeto de estratégia para dar uma vantagem aos nossos jogadores, mas depois é o nível do jogador durante o treino, durante os jogos, que põe os jogadores no elevado ou não».