O Gana é o mais recente país a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de 2026. A seleção africana venceu este domingo as Ilhas Comores por 1-0 e aproveitaram a goleada sofrida por Madagáscar aos pés do Mali (4-1) para confirmar o apuramento.

No jogo das «estrelas negras», Kudus (47m), colega de Palhinha e Porro no Tottenham, marcou o único golo do encontro.

No grupo I, Madagáscar viu o sonho pelo play-off terminar depois da goleada sofrida frente ao Mali. Sinayoko (10m e 64m), Nene (39m) e Diarra (90+5m) marcaram para a equipa da casa, já N'Zi (90m) reduziu para os malgaxes.

Com este resultado, Madagáscar ficou no segundo lugar, no entanto, não é um dos quatro melhores vice-líderes dos grupos, lugar que dá acesso a um play-off de qualificação para o Mundial 2026.

A Guiné-Bissau foi derrotada na noite deste domingo frente ao Egito, seleção já apurada, por 1-0.

Hamdi (10m), marcou o único golo da partida. No grupo deste país dos PALOP, destaque ainda para o Burquina Faso que garantiu um lugar no play-off.

A formação da casa venceu a Etiópia por 3-1, com os golos a surgirem apenas na segunda parte.

Um hat-trick de Kabore (65m, 82m e 90+6m) fechou praticamente o resultado, mas Biniam (84m) ainda reduziu para os etíopes.

Outros resultados da zona africana:

Chad-República Centro Africana, 2-3

Zâmbia-Níger, 0-1

Djibouti-Serra Leoa, 1-2