Danny Namaso fez esta quarta-feira a sua estreia oficial pela seleção dos Camarões no empate a zero frente a Eswatini a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Num jogo que decorreu em campo neutro, em Mbombela, na África do Sul, o avançado dos dragões entrou no segundo tempo mas não conseguiu fazer com que o resultado se alterasse, mesmo tendo duas boas oportunidades depois dos 60 minutos, numa delas oferecendo o golo a Aboubakar [ex-FC porto] mas o ponta de lança camaronês não foi capaz de converter.

Com este empate, os Camarões seguem no primeiro posto do grupo D com nove pontos, já Eswatini está no último lugar com apenas um ponto conquistado.

Nos restantes jogos da qualificação africana, Madagáscar foi à República Centro-Africana vencer por 4-1, já a Tunísia bateu a Libéria por 1-0.