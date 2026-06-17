A República Democrática do Congo não vai poder contar nas bancadas com uma das suas figuras mais emblemáticas na estreia frente a Portugal, esta quarta-feira, no Mundial 2026.

Michel Kuka Mboladinga, mais conhecido como Lumumba Vea, não conseguiu concluir a tempo o processo necessário para viajar para os Estados Unidos e, por isso, vai falhar o encontro inaugural da seleção congolesa diante da equipa das quinas, em Houston.

A ausência do adepto ganhou particular relevância no país africano, ao ponto de o caso ter mobilizado várias entidades e merecido atenção especial das autoridades congolesas. Ainda assim, os atrasos relacionados com a autorização de entrada e deslocação impediram a sua integração imediata na comitiva.

Lumumba Vea tornou-se uma personagem reconhecida no futebol africano pela forma singular como apoia a seleção. Inspirado na estátua de Patrice Lumumba, antigo líder congolês e símbolo da independência do país, acompanha habitualmente os jogos imóvel sobre um pedestal, reproduzindo a pose da famosa escultura.