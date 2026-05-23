A seleção da República Democrática do Congo vai ter de ficar numa «bolha sanitária» durante 21 dias para evitar a contaminação do vírus Ébola.

Esta medida surge como prevenção para que os atletas possam participar no Mundial 2026, sendo que para cumprir o prazo, o isolamento já deveria ter começado esta sexta-feira.

«Fomos muito claros com a República Democrática do Congo: têm de manter a integridade da sua bolha durante 21 dias antes de poderem chegar a Houston, em 11 de junho», afirma Andrew Giuliani.

O responsável da equipa da Casa Branca, encarregada da organização da prova, reforça que caso uma das pessoas que integra a comitiva apresentar sintomas, «toda a equipa» corre o risco de falhar o Campeonato do Mundo. «Se outras pessoas vierem juntar-se à seleção, terão de permanecer numa bolha distinta da equipa», acrescenta.

Recorde-se que a República Democrática do Congo é adversária de Portugal no Grupo K, juntamente com Colômbia e Uzbequistão. Além disso, o primeiro jogo da Seleção Nacional é precisamente contra a formação africana, a 17 de junho.