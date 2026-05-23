Mundial 2026: Ébola obriga RD Congo a isolamento para participar na prova
Adversário de Portugal tem de ficar numa «bolha sanitária» durante 21 dias para evitar contaminações
Adversário de Portugal tem de ficar numa «bolha sanitária» durante 21 dias para evitar contaminações
A seleção da República Democrática do Congo vai ter de ficar numa «bolha sanitária» durante 21 dias para evitar a contaminação do vírus Ébola.
Esta medida surge como prevenção para que os atletas possam participar no Mundial 2026, sendo que para cumprir o prazo, o isolamento já deveria ter começado esta sexta-feira.
«Fomos muito claros com a República Democrática do Congo: têm de manter a integridade da sua bolha durante 21 dias antes de poderem chegar a Houston, em 11 de junho», afirma Andrew Giuliani.
O responsável da equipa da Casa Branca, encarregada da organização da prova, reforça que caso uma das pessoas que integra a comitiva apresentar sintomas, «toda a equipa» corre o risco de falhar o Campeonato do Mundo. «Se outras pessoas vierem juntar-se à seleção, terão de permanecer numa bolha distinta da equipa», acrescenta.
Recorde-se que a República Democrática do Congo é adversária de Portugal no Grupo K, juntamente com Colômbia e Uzbequistão. Além disso, o primeiro jogo da Seleção Nacional é precisamente contra a formação africana, a 17 de junho.