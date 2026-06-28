Ambas equipas precisavam de vencer para manter viva a esperança do apuramento para os 16 avos de final. Embora seja um jogo de underdogs do Grupo K, RD Congo e Uzbequistão deram um verdadeiro espetáculo de futebol, com muitas emoções à mistura.

REVEJA A HISTÓRIA DO ENCONTRO.

A formação africana era, à priori, favorita no encontro, sobretudo pelo empate frente a Portugal. No entanto, o Uzbequistão entrou melhor e bastaram apenas dez minutos para a defesa congolesa ruir perante um chapéu magnífico de Shomurodov. O avançado descobriu espaço dentro da área e aproveitou a má saída de Mpasi para dar a vantagem ao Uzbequistão.

Depois do golo, a RD Congo assumiu o controlo do jogo, tal como seria de esperar, e foi à procura do empate. Aos 18 minutos, Mbuku devolveu a igualdade ao marcador, com um belo remate fora de área. No entanto, o extremo do Montpellier colocou o braço na cara do adversário e o VAR foi chamado a intervir, invalidando o golo.

Com dificuldades em sair a jogar, o Uzbequistão apostava no contra-ataque, mas os leopardos - alcunha da formação africana - eram mais velozes e limpavam todas as tentativas de saída rápida.

Num jogo de alta rotação, a RD Congo chegou ao intervalo em desvantagem, mas bastante por cima do jogo e com várias aproximações perigosas junto da baliza de Mpasi.

No regresso dos balneários, a formação africana voltou a ter o controlo, mas a pontaria continuava por afinar. Wissa teve uma oportunidade clamorosa para empatar, contudo a finalização saiu muito por cima. Cenário que muitas vezes se repetiu, no qual o ataque congolês se mostrou muito perdulário…

Aos 68 minutos, quando a defesa do Uzbequistão conseguia afastar o perigo, Khusanov complicou as coisas. Wissa recebeu dentro da área e o defesa-central do Manchester City abordou muito mal o lance, cometendo grande penalidade. Da marca dos 11 metros, o avançado do Newcastle lá afinou a pontaria.

O inevitável 2-1 chegou aos 78 minutos. Depois de uma bela jogada, Mayele - que havia entrado aos 54 minutos - atirou para o golo que valeu a passagem aos 16 avos de final.

Com o aproximar do apito final, o Uzbequistão foi no tudo por tudo e a RD Congo aproveitou. Wissa redimiu-se dos falhanços e atirou para o 3-1 com um verdadeiro golaço.

Desta feita, a formação africana garante a passagem à próxima fase como um dos melhores terceiros lugares. Nos 16 avos de final, os homens de Sébastien Desabre jogam frente à Inglaterra.

O Momento: golo de Shomurodov

Shomurodov abriu o encontro com um golaço. Com grande sentido de oportunidade, o avançado do Uzbequistão fez um chapéu de aba larga a Mpasi. Belo momento.

A Figura: Wissa

É certo que Wissa desperdiçou inúmeras oportunidades, mas a redenção chegou a tempo. Depois do penálti convertido assertivamente, o avançado do Newcastle fechou as contas do resultado com um grande golo.