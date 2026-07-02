A eliminação da RD Congo frente à Inglaterra, nos 16 avos de final do Mundial 2026, ficou marcada por um momento de enorme carga emocional para o selecionador Sébastien Desabre.

No final da conferência de imprensa, após a derrota por 2-1 diante dos ingleses, o responsável pela comunicação da seleção congolesa interrompeu o encerramento da sessão para anunciar a morte do pai do técnico francês.

«Gostaríamos de informar que o selecionador perdeu o pai. As nossas sinceras condolências», disse o assessor de imprensa, perante os jornalistas presentes.

As imagens mostram Desabre visivelmente surpreendido com a informação. O treinador limitou-se a responder com um breve «obrigado» antes de abandonar a sala.

Não é claro se Sébastien Desabre já tinha sido informado da morte do pai antes da conferência de imprensa ou se tomou conhecimento da notícia naquele momento. A delegação da RD Congo não prestou qualquer esclarecimento sobre essa circunstância.

O episódio aconteceu poucos minutos depois do fim da participação congolesa no Mundial. A seleção africana esteve perto de protagonizar uma das grandes surpresas da competição, chegando à vantagem frente à Inglaterra, mas acabou por sofrer a reviravolta nos minutos finais, com Harry Kane a bisar e a garantir o apuramento dos ingleses para os oitavos de final.

Veja aqui: