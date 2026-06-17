Sébastien Desabre. selecionador da República Democrática do Congo, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Portugal, desta quarta-feira (18h00), a contar para a primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026. O treinador natural de França apontou que Portugal não é só Ronaldo, assumiu o desejo de passar o grupo e garantiu que a equipa vai ter coragem na estreia.

Jogam contra uma das melhores do Mundo

«Estamos focados naquilo que fazemos melhor. É uma maratona de três jogos. Amanhã [quarta-feira], jogamos contra uma das melhores equipas do mundo.»

Portugal não é só Cristiano Ronaldo

«Conhecemos a equipa, temos muito respeito por Portugal — é das melhores equipas do mundo —, mas temos muita força e vamos começar pelo nosso estilo de jogo. É trabalho de equipa, não é só Cristiano Ronaldo.»

O objetivo é passar o grupo

«Se estamos aqui, é porque trabalhámos muito. A primeira vitória para nós é estar aqui. Queremos avançar para a fase seguinte: esse é o objetivo, e temos uma estratégia para isso.»

Equipa vai apresentar coragem

«Vamos ver como vai ser amanhã [quarta-feira], vamos ver se estamos prontos ou não. Os jogadores estão prontos, temos 100 milhões de congoleses a ver-nos, queremos mostrar coragem e faremos tudo o que for possível.»