Heimir Hallgrímsson, selecionador da República da Irlanda, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [2-0] frente a Portugal na quinta jornada do grupo F da qualificação europeia para o Mundial de 2026.

A República da Irlanda podia ter feito mais golos

«Foi parecido com o jogo em Portugal. Nós defendemos Portugal em posse. Ficamos em bloco baixo para ficarmos perto dos espaços. Sabíamos que Portugal teria mais ataques, mas a diferença entre esse jogo e o jogo em Portugal é que nós usamos nossas chances e oportunidades muito melhor. Provavelmente deveríamos ter marcado mais do que os dois golos. Então, foi um jogo que esperávamos ser assim. E, felizmente, nós usamos nossas chances e Portugal não.»

Portugal jogou bem, faltou o golo

«Quanto mais podes esperar? Eles tiveram oportunidades, cruzamentos, posse de bola, jogaram um bom futebol. Mas eles não marcaram. O jogo é assim, mas eu acho que o que eles planearam, provavelmente funcionou, além da falta do golo.»

Troca de palavras com Ronaldo

«Ele disse que eu, na conferência de imprensa, coloquei uma pressão em que ele era o ditador do jogo. Ele perguntou-me se eu estava feliz com isso [com a expulsão]. E, obviamente, com Portugal a perder o melhor jogador do campo, eu estou feliz com isso.»

Sonho do Mundial está vivo

«O sonho do Mundial está vivo, sim. É isso que nós queríamos para a última partida. Ainda temos a oportunidade de ir para a próxima ronda e jogar o quarto Mundial e é isso que nós queremos.»