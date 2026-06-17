Mundial 2026
Há 40 min
Quaresma visa Félix: «Diz ao teu treinador para te meter mais vezes»
Antigo internacional português conversou com o avançado do Al Nassr após o jogo
TFR
Antigo internacional português conversou com o avançado do Al Nassr após o jogo
TFR
A entrada em falso de Portugal no Mundial 2026 levanta várias questões, dando espaço a diversas opiniões... até de antigos internacionais.
Após o jogo, Ricardo Quaresma esteve à conversa com João Félix para a LiveMode TV. O antigo extremo deixou uma mensagem ao avançado do Al Nassr, ao mesmo tempo que deu «indicações» a Roberto Martinez.
«No Mundial não há jogos fáceis. Se estão aqui é porque têm qualidade. Acabámos por empatar, agora temos dois jogos para resolver e eu continuo a acreditar em vocês», começa por referir.
«Diz ao teu treinador para te meter mais vezes. A ver se o próximo jogo ganhamos», concluiu.
RELACIONADOS
«Temos de comemorar este ponto, jogámos contra uma das melhores seleções do Mundo»
«Martínez tem a dívida de manter Ronaldo em campo»: o empate de Portugal visto lá fora
Martínez: «Argentina perdeu com a Arábia no primeiro jogo e ganhou o Mundial 2022»
Ronaldo chega aos dez jogos sem marcar em fases finais de Mundiais e Europeus
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS