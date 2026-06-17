A entrada em falso de Portugal no Mundial 2026 levanta várias questões, dando espaço a diversas opiniões... até de antigos internacionais.

Após o jogo, Ricardo Quaresma esteve à conversa com João Félix para a LiveMode TV. O antigo extremo deixou uma mensagem ao avançado do Al Nassr, ao mesmo tempo que deu «indicações» a Roberto Martinez.

«No Mundial não há jogos fáceis. Se estão aqui é porque têm qualidade. Acabámos por empatar, agora temos dois jogos para resolver e eu continuo a acreditar em vocês», começa por referir.

«Diz ao teu treinador para te meter mais vezes. A ver se o próximo jogo ganhamos», concluiu.