Ricardo Velho falou aos jornalistas antes do segundo dia da Seleção na Cidade do Futebol, no estágio para o Mundial 2026. Nesta terça-feira, em conferência de imprensa, o quarto guarda-redes das “Quinas” relativizou a impossibilidade de estar, sequer, no banco durante o Mundial 2026.

A viver um sonho

«A motivação para representar o nosso país não podia ser maior, é um prazer estar aqui e poder ajudar, seja em que função for. Quero ajudar no que for preciso e ajudar a equipa a ganhar. É o culminar de muito trabalho. Este é um sonho meu e da minha família. Estou preparado para ajudar. O facto de quererem que esteja presente é sinal de que estou a fazer um bom trabalho. Vou trabalhar cada vez mais. Quero continuar presente na Seleção.»

«No treino trabalho como os outros guarda-redes, quero ajudar e dar o meu melhor. Quero ser útil, é isso que esperam de mim. No dia do jogo, no balneário e na bancada, vou estar sempre pronto.»

«Não é uma posição ingrata, estou na Seleção com muito orgulho. Somos quatro grandes guarda-redes, espero não ir para o banco por uma lesão de um colega. Estou muito feliz por estar no grupo, sinto como um grande voto de confiança.»

O que pede Martínez?

«O selecionador pede aos guarda-redes para encontrarmos as melhores soluções na construção, dependendo do adversário e consoante o jogo.»