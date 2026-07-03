Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na «flash-interview», à SIC, após a vitória por 2-1 ante a Croácia, nos 16 avos de final do Mundial 2026:

Sobre se o golo de Gonçalo Ramos lhe dará mais oportunidades no Mundial:

«Não é isso… o Gonçalo Ramos é muito importante para nós, há jogos em que é preciso. Há jogos em que há trincos que ajudam os centrais a defender, então ter mais um avançado ajuda ao jogo. Todos os jogos são diferentes, o importante é quando os jogadores estão em campo e focados para ajudar a equipa.»

Foi preciso coração e sofrer no fim:

«O futebol é isto, é ter personalidade. Começámos bem, na estrutura sem bola, muita intensidade e, com bola, tivemos qualidade. Impedimos a Croácia de criar perigo e, na segunda parte, há vários momentos. [No 1-0 da Croácia] acho que o lançamento é nosso, mas a Croácia tem qualidade. E, depois, há a reação. Não é um aspeto técnico ou tático, é de cabeça, coração, de querer arriscar e foi isso que ganhou o jogo. Um grupo focado e comprometido no balneário e, como selecionador, sinto um orgulho enorme.»

Quatro substituições de uma só vez:

«Era um momento em que já estávamos a perder o controlo do jogo, temos jogadores como o Chico [Conceição] e o [Gonçalo] Ramos, que são de um padrão ofensivo diferente e era aquilo que precisávamos de utilizar. Somos uma equipa que, eu diria, desde o Euro 2024, abrimos muito as posições. Acho que durante o Euro 2024, éramos uma equipa em que o banco não conseguia acrescentar e acho que ganhar a Liga das Nações mostrou que o caminho é de diferentes perfis, jogadores já preparados e poder utilizar durante o jogo e contra diferentes adversários.»