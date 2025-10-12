A Roménia venceu (1-0) a Áustria e agitou as contas do grupo H. Com Florian Grillitsch, médio do Sp. Braga, a saltar do banco na segunda parte, os austríacos sofreram a primeira derrota na qualificação para o Mundial de 2026.

O jogo contou com emoção, uma vez que o golo da vitória foi marcado já em tempos de compensação. Florian Grillitsch, bracarense de 30 anos, entrou em campo aos 65 minutos. Viu, portanto, Virgil Ghita a fazer o golo que daria o triunfo à Roménia (90+5m).

Com este resultado, as contas ficam mais apertadas para as equipas. A Áustria mantém-se líder com 15 pontos. A Bósnia e Herzegovina é segunda com 13 pontos. A Roménia, por sua vez, está na terceira posição com 10 pontos.

Há, portanto, três equipas ainda com possibilidade de apuramento, faltando ainda duas jornadas por jogar.

No outro jogo do grupo, duas equipas sem chances de qualificação mediram forças. O Chipre goleou o São Marino (4-0). Loizos Loizou (9m), Stelios Andreou (59m), Grigoris Kastanos (67m) e Andronikos Kakoulis (79m) fizeram os golos da vitória.

O Chipre está em quarto com oito pontos. A seleção de São Marino, por sua vez, está em quinto e último lugar, sem pontos conquistados.



