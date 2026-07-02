Lionel Scaloni, selecionador argentino, considera que França e Brasil são dois candidatos a ir longe no Mundial 2026. O treinador de 48 anos deixou ainda rasgados elogios a Cabo Verde - adversário da próxima fase - destacando a capacidade defensiva da seleção estreante em Campeonatos do Mundo.

«O novo formato faz com que se jogue mais um jogo. Podíamos estar nos oitavos de final, mas estamos nos «16 avos». Não muda muito, uma vez que continua muito difícil. Relativamente às seleções, França e Brasil estão muito bem. Vão até ao final. México, Colômbia, Espanha, Portugal, Inglaterra... todos lutam para vencer. No entanto, é preciso estar atento à França», começou por dizer.

Na próxima fase, a Argentina joga frente a uma das sensações do Mundial 2026: Cabo Verde. A seleção orientada por Lúcio Antunes, conhecido como Bubista, ainda não perdeu (leva três empates em três jogos), registo que mereceu destaque por parte de Scaloni.

«Cabo Verde? Temos de respeitar o nosso adversário, porque tem estado muito bem neste Campeonato do Mundo. Vamos ter isso em consideração, mas também estamos numa boa forma. Este Mundial tem tido jogos muito equilibrados. A França venceu muito bem os seus jogos, mas são poucas as seleções que o fizeram. Apesar disso, todos os jogos são difíceis. Cabo Verde é uma equipa que ainda não perdeu. Aliás, num dos jogos mereceu ganhar. Sofreu contra Espanha e Uruguai, mas defendeu muito bem. É uma boa equipa e não chegou a esta fase por acaso», acrescentou.

Por fim, o treinador argentino comentou a possibilidade de Lionel Messi regressar à titularidade, uma vez que o camisola 10 foi suplente utilizado frente à Jordânia, no último jogo da fase de grupos.

«Não tem muito sentido responder agora sobre isso, porque não sei como vai ser o jogo e como é que ele estará. Imagino que jogará, mas depende do jogo e dele. Preparamos todos os jogos da melhor maneira. Veremos o que vai acontecer, mas é difícil de adivinhar», concluiu.

Argentina e Cabo Verde disputam um lugar nos oitavos de final do Mundial 2026, num encontro marcado para as 23h desta sexta-feira. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.