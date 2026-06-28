Depois da vitória sobre a Jordânia (3-1), Lionel Scaloni revelou que teve uma conversa com Lionel Messi antes do início da partida. O selecionador argentino explicou que o capitão preferiu começar o encontro no banco de suplentes para dar mais tempo de jogo aos colegas de equipa.

«O Messi podia ter jogado os 90 minutos, mas preferiu que os seus companheiros tivessem minutos. Pensou no que vem a seguir e isso fica-lhe muito bem, porque não pensa nos números. Quando falei com ele, disse-me que achava que era o melhor e eu concordei», começou por dizer.

O selecionador argentino prosseguiu com os elogios ao capitão da formação Albiceleste, salientando o amor que Messi tem pela seleção argentina e pelo grupo de trabalho.

«Esta atitude explica um pouco o que a seleção, os companheiros e o grupo representam para ele e isso é espetacular. Já não há mais palavras», concluiu.

Embora tenha começado no banco de suplentes, Lionel Messi entrou aos 60 minutos e foi a tempo de marcar um golo de livre, tornando-se o primeiro jogador a marcar em sete jogos consecutivos em Mundiais.