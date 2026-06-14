Joseph veio da Venezuela. Trabalha na restauração em Miami, obteve um título de residência e partilha a casa com a namorada. Diz que está totalmente legal, que faz os descontos certos, que tem uma vida pacata.

No entanto, garante, os últimos meses de 2025 e o início deste ano foram terríveis para ele. Para ele, para a namorada e para qualquer cidadão que tivesse uma aparência latina.

«Eles não queriam saber se eras delinquente, se tinhas saltado a fronteira e entrado ilegalmente no país ou se tinhas a tua situação completamente regularizada. O que se diziam é que ganhavam bónus por cada latino que prendessem. Por isso levavam toda a gente e depois logo se via o que acontecia.»

Eles, está bom de ver, são o ICE, a polícia de imigração americana, que durante os últimos meses foi notícia pela perseguição implacável e musculada a tudo o que fosse emigrantes latinos.

«Felizmente a mim nunca me aconteceu nada. Mas tenho amigos que foram detidos e dois deles foram mesmo deportados. Um para a Venezuela e outro para a Colômbia.»

O Maisfutebol encontrou Joseph e namorada esta manhã de domingo, na praia junto ao hotel da seleção. Estavam ambos com a camisola do Real Madrid e só queriam tirar uma fotografia com os craques nacionais. Tinham vindo de Miami, o que significa mais de uma hora de viagem, exatamente para isso.

O melhor que conseguiram foi ver os jogadores à distância, porque a quantidade de curiosos na praia acabou por afastar os craques. Ou pelo menos a maioria deles, que preferiu voltar para o hotel e mergulhar na piscina.

Joseph era um desses curiosos e chamou a nossa atenção pelo nome e número que tinha inscrito nas costas da camisola merengue. «Exodus», dizia por cima. «22:21», tinha por baixo, no lugar do habitual dorsal.

Mas o que é que isso significa?

«Isto é uma passagem da Bíblia, que apela à empatia com os estrangeiros», refere Joseph, tirando o telemóvel para mostrar a passagem completa.

«O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito.»

«É uma parte da Bíblia que lembra aos israelitas que também foram estrangeiros no Egito, por isso deviam acolher, tratar bem e não explorar os estrangeiros que chegavam à sua terra», acrescenta.

«A comunidade latina adotou esta parte da Bíblia como uma forma de lutar contra os excessos do ICE. Muita gente inscreveu Exodus 22:21 em camisolas, em cartazes, em bandeiras. Foi como para mostrar às pessoas que também a Bíblia nos defendia. A verdade é que, sobretudo nesta zona, de Miami a Palm Beach, a perseguição do ICE foi muito, muito dura. Implacável. Levavam tudo à frente. Agora as coisas já estão mais calmas, mas houve ali uns meses que foram terríveis.»

Fã de futebol e adepto do Real Madrid, Joseph achou que não havia melhor espaço para afirmar a necessidade de empatia com o próximo do que aquela camisola impecavelmente branca.

Uma camisola, portanto, que também lutou contra os abusos do ICE.