Francisco Geraldes considera que o golo que Portugal sofreu diante da Espanha, que acabou por ditar a eliminação da seleção de Roberto Martínez do Mundial 2026, resulta de uma má opção de Rúben Dias, um erro que a Seleção Nacional já tinha, aliás, cometido num lance semelhante na primeira parte em que Oyarzabal esteve muito perto de marcar.

O antigo jogador do Sporting e Estoril considera que o central do Manchester City precipitou-se ao sair à bola, ao encontro de Ferran Torres, deixando «um buraco muito grande nas suas costas que ninguém tem tempo de cobrir», permitindo a Merino, que «percebe onde está o espaço vazio», entrasse nesse espaço para bater Diogo Costa.

«Este comportamento, que muitos centrais costumam ter, é completamente errado», alerta o médio de 31 anos, atualmente a jogar ao serviço do Seoul E-Land, no segundo escalão da Coreia do Sul.

Ora veja a explicação de Franciso Geraldes: