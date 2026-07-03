A polémica em redor do golo anulado à Croácia aos 103 minutos marca as análises dos jornais estrangeiros à vitória de Portugal, na última madrugada, nos 16 avos de final do Mundial 2026. «Final de loucos», «vídeoárbitro», o golo «épico» de Gonçalo Ramos e o «adeus de Modric» são os temas mais mencionados pela imprensa estrangeira, com particular destaque para a espanhola, tendo em conta o duelo ibérico que está marcado para os oitavos de final.

Marca (Espanha): «O final mais louco e polémico do Mundial»

O jornal começa por dizer que «a história às vezes é caprichosa» e também diz que a «Croácia não merecia este fim», mas também destaca «os melhores minutos dos lusos» no Mundial e a «cabeçada perfeita» de Gonçalo Ramos. Nos destaques do jogo, o jornal diz que Diogo Costa «roubou protagonismo» a Cristiano Ronaldo.

As (Espanha): «Que venha o Bicho!»

«Que venha o Bicho», escreve o As em título em referência a Cristiano Ronaldo. «O futebol tem desfechos inesperados, reviravoltas que não se explicam, como que o VAR apareceu de maneira salvadora para Portugal para anular um gol da Croácia no minuto 103», começa por escrever o jornal As que diz que Portugal «não é uma equipa perfeita», mas assimilou bem a entrada de Rafael Leão no onze. A fechar, o As considera o «cabezazo» de Gonçalo Ramos e a tecnologia de vídeo levaram Cristiano aos oitavos e ao encontro da Espanha».

Mundo Deportivo (Espanha): «Gonçalo Ramos marca encontro com Espanha»

O Mundo Deportivo começa pela festa portuguesa, mas também destaca a polémica no final do jogo e o «adeus de Modric» aos palcos dos Mundiais. «O pequeno Portugal que é Toronto, a Lisboa americana, ficou em êxtase por causa de Gonçalo Ramos», escreve o jornal na abertura da crónica. O jornal destaca a aposta em Rafael Leão. «Personificou em campo a força da paixão portuguesa (….) O ponta do Milan, escolhido por Roberto Martínez para a ala esquerda no lugar do ex-jogador do Barcelona, ​​João Félix, na equipa titular, causou estragos com suas arrancadas nos minutos iniciais».

Sport (Espanha): «Gonçalo Ramos e a tecnologia salvam Portugal»

O jornal catalão destaca três golos anulados à Croácia, o último ao minuto 103 minutos, e diz que Portugal foi salvo por «um recital de defesas de Diogo Costa». «Há poucos finais mais épicos e cruéis – para a Croácia – na história do futebol como este que nos proporcionaram Portugal e a Croácia», lê-se na abertura da crónica. A fechar, o jornal também diz que «Portugal terá de melhorar muito se quiser eliminar a equipa de Luis de la Fuente».

Gazzetta dello Sport (Itália): «Que jogo incrível!»

«Na noite histórica de Ronaldo e Modrid, o Milan venceu», escreve o jornal italiano em alusão à «cabeçada implacável» de Gonçalo Ramos, reforço dos rossoneri, na sequência de «um cruzamento perfeito» de Rafael Leão, ainda jogador do Milan, mas já com um pé fora do clube. Quanto ao jogo, o jornal cor-de-rosa fala num «segundo tempo interminável, que durou 64 minutos» e destaca a polémica com o golo anulado à Croácia no final do jogo. «Não ficou claro se Matanovic cabeceou a bola antes de ela passar para Pasalic e do jogador da Atalanta para Gvardiol», lê-se.

L’Equipe (França): «Jogo de loucos, Gonçalo Ramos é herói»

O jornal francês abre esta sexta-feira com um artigo a explicar porque é que o golo de Josko Gvardiol foi anulado aos 103 minutos, mas, quanto ao jogo, fala num «final épico», com Gonçalo Ramos, que trocou o PSG pelo Milan, a marcar em tempo de compensação e a vestir a capa de «herói». Quanto ao polémico final, o L’Equipe escreve que o golo croata foi «anulado por um cabelo».

BBC (Inglaterra): «VAR prolonga última dança de Ronaldo»

Steve Wilson, comentador da BBC, aponta para uma das «decisões mais controversas do vídeoárbitro de todos os tempos», em alusão ao golo anulado à Croácia aos 103 minutos. «Para Luka Modric, lenda croata de 40 anos, certamente foi o fim de sua carreira em Campeonatos do Mundo, enquanto a jornada de Ronaldo continua - apenas algumas horas depois de sua irmã ter dito que o torneio será sua última dança».

Globo (Brasil): «Jogo maluco!»

«Portugal avança no sufoco e segue sem soluções com Roberto Martínez», escreve o portal brasileiro, considerando que a seleção portuguesa, apesar de ter passado aos oitavos de final, realizou mais uma exibição «abaixo do esperado». «Nos corações e mentes lusitanos também pode haver espaço para dúvidas e até mesmo temor: Portugal enfrentará a Espanha na próxima fase sem ter demonstrado grande evolução desde a dececionante estreia com empate com a RD Congo. O técnico Roberto Martínez segue sem encontrar soluções em um elenco recheado de talentos».

Sportske Novosti (Croácia): «Árbitros colocam-nos corda no pescoço»

O jornal croata aponta o dedo à arbitragem, mas também diz que a Croácia «deu tiros nos pés». «Este jogo será certamente recordado, mas pelos piores motivos», escreve o jornal.