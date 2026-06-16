A chuva e a trovoada que se fazem sentir em Houston estão a causar o caos nas operações aéreas, resultando em vários voos cancelados e centenas de outros atrasados.

O Maisfutebol, por exemplo, tinha inicialmente voo para Houston agendado para as 16h53, o qual tem sido sucessivamente adiado ao longo de toda a tarde. A última informação é que partiria às 20:15 (01:15 desta terça-feira em Lisboa).

Esta situação não é exclusiva nossa, sendo que os atrasos afetam milhares de passageiros. Mais de uma dezena de voos, todos com saída de Houston, foram cancelados e cerca de 300 (de e para Houston) sofreram atrasos significativos.

A Seleção Nacional viaja esta terça-feira para Houston, tendo partida marcada às 14h20 horas. As indicações são que a situação meteorológica deve melhorar durante a noite, mas não há certezas. Pelo menos o National Weather Service prevê vários períodos de chuva forte e risco de inundações até quarta-feira na região de Houston, pelo que a situação vai continuar a ser monitorizada de perto pelas autoridades de aviação.

Portugal joga em Houston às 18 horas de quarta-feira (12 horas locais) ante a RD Congo, para a primeira jornada do grupo K do Mundial 2026.