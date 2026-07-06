Bruno Fernandes, médio da Seleção, em declarações à RTP após a eliminação frente à Espanha (1-0), a contar para os «oitavos» do Mundial 2026. O jogador do Manchester United admitiu que o balanço da competição não é positivo e afirmou que Portugal tem de fazer para ter mais respeito.

Portugal foi superior na primeira parte

«Viemos para cá com o objetivo de ganhar o Mundial. Infelizmente não tivemos ao nosso melhor nível, acho que hoje na primeira parte fomos superiores, na segunda parte voltamos a cometer o mesmo erro de baixar muitas linhas e dar demasiado a bola ao adversário. Quando assim é, mais cedo ou mais tarde acabas por sofrer golo. Obviamente a Espanha tem mérito, tem grande qualidade, tem grandes jogadores, mas eu acho que nós, pelo que fizemos na primeira parte, se assim continuássemos, teríamos saído daqui com outro resultado.»

Balanço negativo do Mundial

«Não, não pode ser positivo, porque o balanço só seria positivo se chegássemos ao fim. Não chegámos ao fim, eu sei que Portugal nunca ganhou o Mundial e nós pomos as expectativas sempre lá em cima, mas acho que com alguma certeza posso dizer que este grupo tinha qualidade para ganhar o Mundial.»

Portugal precisa de ganhar respeito

«Não foi possível (ganhar), mas não há que desacreditar. Perdemos contra uma das candidatas também, uma das favoritas, e há que olhar em frente agora de maneira diferente. Eu acho que temos que ser mais nós próprios, olharmos mais para aquilo que nós temos dentro, tentar mais jogar ao nosso modo, ao nosso jeito, e encontrar maneiras de fazer com que as equipas nos respeitem mais.»