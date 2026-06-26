Diogo Costa, guarda-redes da Seleção Nacional, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Colômbia, na madrugada neste domingo (01h00), a contar para a terceira e última jornada do Grupo K do Mundial 2026.

Colômbia merece o respeito

«Não será uma seleção que vai então um bloco baixo... ou vai. Acho que tal como nós temos respeito por eles, eles também têm respeito por nós. Devemos estar à altura para o que for necessário, adaptar-nos mais rapidamente para levar o que é o mais importante que é a vitória.»

Surpresas no Mundial

«Tem de haver respeito a todas as seleções. Tal como temos visto neste Mundial, tem havido, entre aspas, muitas surpresas. Acho que todas as seleções merecem o nosso respeito. E, mais uma vez, é uma seleção diferente na sua cultura de jogo.»

Jogar «fora de casa»

«Muito sinceramente, acho que não nos passa. Obviamente que ficamos sempre gratos com a quantidade de pessoas que temos nos apoiar-nos Mas acho que o nosso papel é o trabalho diário, os objetivos que temos para aquele jogo, o nosso plano de jogo. E sinceramente, esteja muita ou pouca gente, sabemos que teremos todos os nossos portugueses a apoiar-nos. E é isso que nós queremos. Queremos essa energia boa para trazer a vitória.»

Uma seleção de líderes

«Eu acho que se casa muito bem. Acho que acima de tudo temos um bom ambiente, tal como todos os nossos colegas já referiram nas conferências e nas entrevistas. Obviamente é sempre vantajoso para nós, e cada um irá pôr a experiência necessária para o mais importante, que é ganhar e dar importância maior ao coletivo.»