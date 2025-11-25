Thomas Tuchel, selecionador inglês, esteve presente em Old Trafford, na vitória do Everton sobre o Manchester United (1-0), na noite de segunda-feira e aproveitou a oportunidade para falar com dois jogadores ingleses.

Nesse sentido, o Everton publicou, já esta terça-feira, um vídeo nas redes sociais onde se vê o técnico alemão a conversar separadamente com James Garner e Jack Grealish, no túnel de acesso aos balneários.

As imagens partilhadas têm dado que falar, sobretudo a respeito de Grealish, gerando muita especulação sobre um possível regresso do inglês à seleção. No vídeo vê-se Tuchel a colocar o braço à volta do médio e a conduzi-lo para um canto onde ficam a falar.

O encontro surge poucos dias depois de Wayne Rooney, antigo internacional inglês, ter afirmado convictamente que o médio não entraria nas contas do selecionador para o Mundial 2026.

«Mais vale Jack Grealish marcar as férias de verão agora, porque não vai entrar no plantel. Anthony Gordon caiu e nem assim ele foi chamado, por isso, parece-me que Thomas Tuchel está bastante decidido», afirmou, no próprio podcast.

Jack Grealish está afastado da seleção desde outubro de 2024. O médio, de 30 anos, chegou ao Everton este verão por empréstimo do Manchester City, depois de ter perdido espaço nos citizens nas últimas temporadas. Nos toffes, o cenário mudou: é titular habitual, soma um golo e quatro assistências e foi distinguido como o jogador do mês de agosto da Premier League.