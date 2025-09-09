Roberto Martínez faz apenas duas alterações no onze da Seleção nacional que, esta terça-feira, vai defrontar a Hungria, em Budapeste, em jogo do Grupo F da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Em relação à goleada imposta à Arménia (5-0), na estreia desta caminhada, o selecionador abdica de Gonçalo Inácio e João Félix para lançar Rúben Neves e Bernardo Silva.

Duas mudanças no onze que, segundo o selecionador explicou à RTP, implicam também uma mudança no sistema, com Portugal a defender com uma linha de cinco, com Rúben Neves a jogar como central.

As equipas oficiais:

HUNGRIA: B. Tóth; Négo, Orbán, A. Szalai e Kerkez; Styles; Bolla, Szoboszlai, A. Tóth e Nagy; Varga.

Suplentes: Dibusz, Szappanos, Osváth, Csongvai, G. Szalai, Vitális, Tóth, Gruber, M. Dárdai, Lukács, B. Dardai e Ötvös.

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nuno Tavares, António Silva, Renato Veiga, João Palhinha, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão.