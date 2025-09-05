Eghishe Melikyan, antigo internacional da Arménia, vai estrear-se este sábado como novo selecionador do seu país frente a Portugal no arranque da fase de qualificação para o Mundial 2026, mas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, foi traduzida apenas uma resposta para inglês, portanto, foi muito pouco o que ficámos a saber quanto às ideias do novo treinador.

«Portugal é muito forte, mas isso não significa que a Arménia não possa ganhar ou lutar pelos pontos. Somos ambiciosos. Não há equipas perfeitas. Portugal também tem os seus pontos menos fortes e é isso que temo de aproveitar», destacou Eghishe Melikyan na única resposta que foi traduzida para inglês.

A restante conferência de imprensa decorreu com perguntas e respostas em arménio, uma língua praticamente indecifrável para os jornalistas portugueses presentes no Estádio da República da Arménia, onde este sábado vai decorrer o jogo.

De acordo com a imprensa local, durante a partida é esperado que os adeptos no estádio façam uma homenagem a Diogo Jota com uma salva de palmas marcada para o minuto 21, número que o antigo avançado normalmente utilizava na seleção.

O encontro está agendado para as 17h00 de sábado, para o Estádio república da Arménia, em Erevan, recinto com capacidade para 15 mil adeptos, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

