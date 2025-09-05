Insólito: selecionador da Arménia falou, mas só foi traduzida uma resposta
Eghishe Melikyan disse que Portugal «também tem os seus pontos menos fortes» em relação ao duelo que está marcado para este sábado
Eghishe Melikyan, antigo internacional da Arménia, vai estrear-se este sábado como novo selecionador do seu país frente a Portugal no arranque da fase de qualificação para o Mundial 2026, mas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, foi traduzida apenas uma resposta para inglês, portanto, foi muito pouco o que ficámos a saber quanto às ideias do novo treinador.
«Portugal é muito forte, mas isso não significa que a Arménia não possa ganhar ou lutar pelos pontos. Somos ambiciosos. Não há equipas perfeitas. Portugal também tem os seus pontos menos fortes e é isso que temo de aproveitar», destacou Eghishe Melikyan na única resposta que foi traduzida para inglês.
A restante conferência de imprensa decorreu com perguntas e respostas em arménio, uma língua praticamente indecifrável para os jornalistas portugueses presentes no Estádio da República da Arménia, onde este sábado vai decorrer o jogo.
De acordo com a imprensa local, durante a partida é esperado que os adeptos no estádio façam uma homenagem a Diogo Jota com uma salva de palmas marcada para o minuto 21, número que o antigo avançado normalmente utilizava na seleção.
O encontro está agendado para as 17h00 de sábado, para o Estádio república da Arménia, em Erevan, recinto com capacidade para 15 mil adeptos, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.