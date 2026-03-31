João Félix voltou a falar aos jornalistas antes do jogo com os Estados Unidos, agora no palco do jogo da próxima madrugada, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

O que Portugal precisa melhorar depois do jogo com o México?

«Deste último jogo para agora, principalmente a finalização, porque tivemos oportunidades que não concretizámos, o que não é normal. Normalmente acabamos sempre por marcar um golo no jogo, não o fizemos. Principalmente, temos de melhorar isso. Se defendermos bem, à partida vamos ganhar porque em 99 por cento dos jogos nós marcamos. É melhorar essa questão da finalização, se calhar um pouco mais de tranquilidade com bola no meio-campo ofensivo.»

Já jogou em grandes palcos, que impressão tem desta arena?

«Já estive a ver lá fora o estádio, é incrível. É enorme e com o público lá ainda vai ficar mais incrível. Esperemos que esteja cheio, eu, pessoalmente, prefiro jogar em estádios cheios, com ambiente. Estou muito curioso por jogar neste estádio.»

Disse que os EUA não sentem muito a pressão porque não ligam muito ao futebol…

«Vocês [jornalistas norte-americanos] podem dizer melhor do que eu, mas penso que o futebol não é o vosso desporto principal aqui, pois não? Acho que dão mais importância a outros desportos, mas isso não quer dizer que não tenham adeptos e que não tenham apoio. Amanhã vamos ter um estádio cheio, a apoiar as duas equipas, gosto de jogar com estes ambientes, portanto, espero que os adeptos americanos estejam cá a apoiá-los».