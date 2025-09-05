Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na conferência de imprensa de antevisão da estreia de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2026, este sábado, em Yerevan, frente à Arménia.

É razoável exigir o primeiro lugar a Portugal neste grupo [Arménia, Hungria, e República da Irlanda]?

«É razoável tentar ou mostrar o melhor nível em todos os jogos. Foi isso que fizemos na fase de apuramento para o Europeu, onde ganhámos os dez jogos, mas foi o mesmo na fase de apuramento para a Liga das Nações onde tivemos quatro vitórias e dois empates. O que é importante é o compromisso, o foco, a disciplina individual para darmos o melhor nível na seleção. No final, podemos avaliar a caminhada.»

Em que condição estão os jogadores da Seleção Nacional? Muitos deles estiveram envolvidos na Liga das Nações, no Mundial de Clubes, tiveram poucos dias de férias...

«Tudo o que disse é um desafio para o futebol internacional. Comecei em 2016, há quase dez anos, e são contingências do futebol internacional. Quem está neste nível tem de estar preparado para isso. A equipa tem correspondido, os jogadores têm correspondido a todas essas dificuldades e condicionantes do calendário do futebol internacional.»

Cristiano Ronaldo partilhou alguma informação sobre os últimos jogos que fez aqui na Arménia?

«Não. Há muitos aspetos que são diferentes, logo a começar pelo novo selecionador. Haverá uma grande atmosfera, com adeptos muito emocionados e apaixonados. O facto de haver um novo selecionador também traz alguma expectativa. Podemos esperar algumas novidades táticas para amanhã.»

O tempo de preparação de Portugal e da Arménia para o jogo de amanhã vai ter influência?

«As duas seleções tiveram o mesmo tempo de preparação, então não é uma questão de vantagem ou desvantagem. A seleção da Arménia irá colocar muita competitividade e nós temos de igualar esses níveis. Temos de mostrar personalidade frente a esta seleção da Arménia que amanhã terá o seu público a mostrar todo o apoio.»