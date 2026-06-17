O empate de Portugal na estreia do Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo (1-1), está a ser comentado um pouco por todo o mundo, com destaque para a imprensa internacional.

Essencialmente, as críticas predeme.se na exibição «imperceptível» de Cristiano Ronaldo. Portugal, no fundo, junta-se a uma das desilusões do ainda precoce Campeonato do Mundo. Francisco Conceição é também apontado como um agitador, no meio de uma seleção incapaz de dar continuidade ao bom início de jogo.

Leia aqui um pouco do que se escreveu lá fora sobre o empate de Portugal frente à República Democrática do Congo (1-1).

Marca:

«Portugal junta-se à lista de desilusões. Ninguém, ou quase ninguém, está com a vitória garantida neste Mundial. Talvez esteja na hora de levar a sério esse vasto leque de seleções que apareceram quase por acaso neste Mundial «solidário». Os jogadores de Roberto Martínez não souberam aproveitar. Além disso, tem a dívida histórica de manter Cristiano Ronaldo em campo contra ventos e marés. E isso também não ajuda.»

L'Équipe:

«Na estreia de Cristiano Ronaldo no sexto Mundial, Portugal optou por apresentar ao mundo uma caricatura de si próprio. Depois de abrir o marcador logo aos 6 minutos, com um cabeceamento de João Neves, a Seleção impôs à República Democrática do Congo uma posse de bola 75 por cento que deveria ter aniquilado a oposição. Mas, em vez de sufocar um adversário privado da posse de bola, a equipa de Roberto Martinez foi-se adormecendo lentamente, como que embriagada por essa dominação praticamente incontestada.»

Globo Esporte:

«O camisola 7 de Portugal foi pouco participativo no jogo diante da dificuldade portuguesa em criar chances reais de golo. Ele teve duas chances de finalizar dentro da área, mas mandou ambas para fora. Enquanto outras estrelas como Mbappé, Messi e Haaland estrearam marcando gols, CR7 passou em branco.»

Tuttosport

«Grande feito do Congo! Portugal fica sem pontos na estreia: Ronaldo passa despercebido, Conceição agita a equipa, mas não chega. Mais um resultado incrível neste Mundial: Portugal, no dia da sua estreia, não consegue ir além do empate 1-1 contra a República Democrática do Congo. A exibição de Cristiano Ronaldo foi imperceptível; na segunda parte, o jogador da Juventus Conceição tentou dar um novo fôlego à equipa, mas sem sucesso.»

Sky Sports

«Cristiano Ronaldo tem dificuldades enquanto a equipa de Roberto Martinez fica-se por um empate decepcionante na estreia. Ronaldo foi titular, mas não conseguiu ter o impacto desejado, desperdiçando duas grandes oportunidades, o que prolongou para 10 jogos a sua série sem marcar em grandes torneios.»