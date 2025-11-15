Roberto Martínez, selecionador nacional, na antevisão ao jogo com a Arménia, de apuramento para o Mundial 2026:

Resposta à derrota na Irlanda

«Temos uma equipa com muita responsabilidade e autocrítica. O que tentámos fazer foi criar um ambiente em que, depois de um jogo, possamos crescer. E quando acontece uma derrota, que possamos crescer ainda mais. Ficamos tristes, mas a tristeza é uma oportunidade para, em casa, em frente aos nossos adeptos, contra uma equipa que respeitamos muito, mostrar o nível que mostrámos fora de casa (na Arménia) e fechar o apuramento.»

«Já são quase três anos. Gostamos sempre de rever o jogo e utilizar o tempo que passamos juntos para crescer. Isso ajuda muito para podermos melhorar e ganhar o próximo jogo. Tem de ser um tempo de qualidade. Vi os jogadores cheios de alegria e energia no treino de ontem, com vontade de mostrar o nosso melhor nível. A equipa está bem.»

Memórias do Dragão

«No Dragão, já tivemos grandes memórias. Antes do meu tempo, foi o play-off com a Macedónia do Norte, depois o apuramento para o Mundial com a Polónia, com uma força incrível dos adeptos. A Irlanda utilizou bem o seu estádio e podemos fazer isso ao mesmo nível. Isso faz toda a diferença.»

Gonçalo Ramos na vaga de Ronaldo?

«Gostamos de trabalhar com dois jogadores por posição. Gonçalo é um ponta de lança natural, que está num momento muito bom. É o avançado com maior média de golos por minuto nas competições europeias. É um jogador muito importante, mas ainda não posso falar do onze inicial. Mas vai ser importante.»

Análise à Arménia

«Falei muito da Arménia antes do primeiro jogo. O novo selecionador não teve muito empo à frente da equipa quando os defrontámos em casa. É uma equipa que tenta jogar pelas zonas de dentro, inteligente, com jogadores com capacidade criativa. Defensivamente, tem uma linha de cinco muito solidária. Fez jogos muito bons e a vitória com a Irlanda mostra o trabalho da Seleção. É uma equipa muito competitiva, que respeitamos muito. Gostei muito do trabalho do selecionador desde que está na equipa.»