Mundial 2026: árbitro sérvio dirige o Portugal-Hungria
O sérvio Srdjan Jovanovic é o árbitro do Portugal-Hungria, jogo da quarta jornada do grupo F de apuramento para o Mundial 2026, marcado para as 19h45 da próxima terça-feira.
A UEFA confirmou, na manhã deste domingo, a equipa de arbitragem para o jogo que se realiza em Alvalade e que é 100 por cento da Sérvia.
Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic são os árbitros assistentes e Novak Simovik é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Momcilo Markovic, assistido por Jelena Cvetkovic.
