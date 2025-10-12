O sérvio Srdjan Jovanovic é o árbitro do Portugal-Hungria, jogo da quarta jornada do grupo F de apuramento para o Mundial 2026, marcado para as 19h45 da próxima terça-feira.

A UEFA confirmou, na manhã deste domingo, a equipa de arbitragem para o jogo que se realiza em Alvalade e que é 100 por cento da Sérvia.

Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic são os árbitros assistentes e Novak Simovik é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Momcilo Markovic, assistido por Jelena Cvetkovic.

LEIA MAIS: as contas de Portugal para apurar-se contra a Hungria

