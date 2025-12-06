Agora que Portugal já conhece os adversários e o calendário da fase de grupos, podemos começar a avaliar as expetativas e ambições da equipa comandada por Roberto Martinez no Campeonato do Mundo que vai decorrer no próximo verão no Estados Unidos, Canadá e México.

Confira o calendário completo da fase de grupos

O sorteio da fase final, realizado em Washington, ditou que Portugal ficasse no Grupo K com a Colômbia, Uzbequistão e uma das seleções que virá do play-off intercontinental [Nova Caledónia, Jamaica ou Congo].

Até onde é que Portugal, vencedor da última edição da Liga das Nações, pode ambicionar chegar? A primeira fase é uma obrigação para a equipa de Roberto Martinez, mas depois, na fase a eliminar, poderá fazer frente a qualquer tubarão do futebol mundial?

Deixe a sua opinião na sondagem abaixo