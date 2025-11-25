Mundial 2026: FIFA divulga potes e esclarece caminho nas eliminatórias
Portugal está no Pote 1, mas Espanha, Argentina, França e Inglaterra podem ser as mais beneficiadas
Portugal está no Pote 1, mas Espanha, Argentina, França e Inglaterra podem ser as mais beneficiadas
A FIFA confirmou nesta terça-feira os potes para o sorteio da fase de grupos do Mundial 2026, a realizar a 5 de dezembro.
Portugal integra, como já se sabia, o Pote 1 (no qual ficam os «cabeças de série», digamos), a par de Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.
Uma vez que Espanha, Argentina, França e Inglaterra são os quatro melhores classificados no ranking, se ficarem no primeiro lugar do respetivo grupo, Espanha e Argentina evitam defrontar-se até à final, da mesma forma que França e Inglaterra também o evitam.
Além disso, duelos entre estas quatro nações só podem acontecer nas meias-finais.
Todavia, caso Espanha, Argentina, França ou Inglaterra não vençam o respetivo grupo, o duelo com outro candidato pode acontecer em qualquer eliminatória.
Equipas da mesma confederação não podem defrontar-se... à exceção dos europeus
A FIFA determinou que seleções da mesma confederação não se podem defrontar na fase de grupos, à exceção das seleções europeias. Como a UEFA apura 16 equipas e apenas há 12 grupos na primeira fase do Mundial, quatro seleções europeias vão defrontar no respetivo grupo um adversário também europeu.
Quanto aos vencedores dos play-offs intercontinentais, vão ser alojados no Pote 4 e não podem também partilhar grupo com seleções do mesmo continente.
O sorteio começa com as seleções do pote 1 a serem distribuídas do Grupo A até ao Grupo L. De seguida são sorteados os potes 2, 3 e 4. De antemão já se sabe que o México vai ficar no Grupo A, o Canadá no Grupo B e os Estados Unidos no Grupo D, algo definido em fevereiro de 2024.
O Mundial 2026, a realizar entre México, Estados Unidos e Canadá, vai ser disputado entre 11 de junho e 19 de julho.
Consulte os quatro potes.
Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.
Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irão, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.
Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do Sul.
Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, repescagem europeia A, B, C e D, torneio de repescagem FIFA 1 e 2.