A FIFA confirmou nesta terça-feira os potes para o sorteio da fase de grupos do Mundial 2026, a realizar a 5 de dezembro.

Portugal integra, como já se sabia, o Pote 1 (no qual ficam os «cabeças de série», digamos), a par de Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

Uma vez que Espanha, Argentina, França e Inglaterra são os quatro melhores classificados no ranking, se ficarem no primeiro lugar do respetivo grupo, Espanha e Argentina evitam defrontar-se até à final, da mesma forma que França e Inglaterra também o evitam.

Além disso, duelos entre estas quatro nações só podem acontecer nas meias-finais.

Todavia, caso Espanha, Argentina, França ou Inglaterra não vençam o respetivo grupo, o duelo com outro candidato pode acontecer em qualquer eliminatória.

Equipas da mesma confederação não podem defrontar-se... à exceção dos europeus

A FIFA determinou que seleções da mesma confederação não se podem defrontar na fase de grupos, à exceção das seleções europeias. Como a UEFA apura 16 equipas e apenas há 12 grupos na primeira fase do Mundial, quatro seleções europeias vão defrontar no respetivo grupo um adversário também europeu.

Quanto aos vencedores dos play-offs intercontinentais, vão ser alojados no Pote 4 e não podem também partilhar grupo com seleções do mesmo continente.

O sorteio começa com as seleções do pote 1 a serem distribuídas do Grupo A até ao Grupo L. De seguida são sorteados os potes 2, 3 e 4. De antemão já se sabe que o México vai ficar no Grupo A, o Canadá no Grupo B e os Estados Unidos no Grupo D, algo definido em fevereiro de 2024.

O Mundial 2026, a realizar entre México, Estados Unidos e Canadá, vai ser disputado entre 11 de junho e 19 de julho.

Consulte os quatro potes.

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irão, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do Sul.