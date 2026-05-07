Roberto Martínez vai fazer a convocatória oficial para o Mundial 2026 no próximo dia 19 de maio, terça-feira, às 13h00, na Cidade do Futebol.

Recorde-se que Portugal poderá contar com 26 jogadores na fase final do Campeonato Mundo onde enfrentará, na fase de grupos, a República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Portugal começa a sua participação na prova frente aos congoleses, dia 17 de junho, no NRG Stadium em Houston, às 18h00 (hora portuguesa).

Dia 23 de junho, no mesmo estádio, em Houston, Portugal defronta os uzbeques, também às 18h00, (hora portuguesa).

O terceiro e último jogo do grupo K será frente à Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, dia 28 de junho, às 00h30 (hora portuguesa).

Ainda antes da fase final, Portugal, no programa de preparação, enfrentará o Chile (dia 6 de junho, às 18h45, no Estádio Nacional) e a Nigéria (dia 10 de junho, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa).

A FIFA determina que a Seleção Nacional terá de estar no seu centro de estágio, em Palm Beach, Flórida, no mínimo, cinco dias antes da sua estreia na competição.