Roberto Martínez vai anunciar os convocados para os particulares com o México e os Estados Unidos, inseridos na preparação para o Mundial 2026, a 20 de março, segundo anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Uma convocatória que vai ser anunciado numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30 de 20 de março, na Cidade do Futebol, com o selecionador a divulgar a lista de opções para os últimos dois jogos antes do estágio final para o Campeonato do Mundo que vai decorrer, no próximo verão, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Portugal defronta o México a 28 de março, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a partir das 19h00 locais (1h00 de dia 29 em Lisboa), jogando três dias depois em Atlanta, num encontro que tem o pontapé de saída marcado para as 19h07 locais (00h07 do dia seguinte em Lisboa).

Já na fase final, Portugal está integrado no Grupo K juntamente com Uzbequistão, Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.