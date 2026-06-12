A seleção portuguesa partiu esta sexta-feira para Palm Beach, em Miami, para disputar o Mundial 2026, mas, antes disso, a comitiva lusa foi recebida pelo primeiro-ministro Luís Montenegro.

O chefe do Governo recebeu a armada lusa, em cerimónia realizada na sua residência oficial, em Lisboa, e desejou confiança e força. «Estamos juntos, a olhar para esta competição com os pés assentes na terra, mas com muita confiança e muita força para que estes heróis do mar, estes heróis de Portugal, possam sentir esse apoio.»

Montenegro apelou ainda aos jogadores para «que se divirtam» e «que não tenham medo de errar».

«Para ganhar, para conseguir, é preciso ousar, arriscar e fazer e é isso que tenho a certeza, em nome do povo português, que vão fazer. Ambicionem, ousem, sonhem e confiem que a vossa capacidade e o talento são, de facto, extraordinários», expressou.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), também esteve presente na cerimónia e manifestou a ambição e confiança de que Portugal poderá sair vencedor do Mundial. «Tenho dito várias vezes, com humildade e sem arrogância: assumiremos o nosso papel. Temos pela frente oito finais em que podemos fazer o que até hoje não foi feito e termino dizendo que vamos todos com muita convicção de que este ano vai dar Portugal.»

Ainda houve tempo para uma fotografia dos jogadores e de Roberto Martínez com o primeiro-ministro e o líder da FPF e para cantar o hino nacional.