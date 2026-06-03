Nélson Semedo vai estar, pela primeira vez, aos 32 anos, numa fase final de um Campeonato do Mundo. «Um sonho tornado realidade» para o lateral que aos 18 anos estava a jogar na III Divisão, no Sintrense, e que, entretanto, acumulou 50 internacionalizações e experiência em clubes como o Benfica, Barcelona. Wolverhampton e Fenerbahçe. O lateral fala num «Mundial perfeito» também com a presença inédita de Cabo Verde de onde é a sua família.

O que diria o Nélson de 18 anos que iria ter este percurso?

«O que eu diria? Com 18 anos o meu maior sonho era ser profissional de futebol e isso aconteceu, depois tive a sorte de representar o clube que eu apoio. Tive a oportunidade de jogar por grandes clubes e representar a seleção é, para todos os jogadores, a cereja no topo do bolo. Representar Portugal numa fase final de um Mundial é um sonho tornado realidade. Lembro-me do último Mundial que foi no Qatar, o único Mundial em dezembro, e perdi a carruagem, por isso estou muito feliz por cá estar.»

É um Mundial especial para toda a família, uma vez que Cabo verde também vai lá estar

«Sim acho que vai ser um Mundial perfeito porque obviamente está Portugal, eu também fui convocado e está Cabo Verde que é a primeira vez vai ao Mundial. Obviamente, toda a família está contente, tive a oportunidade de vê-los agora contra a Sérvia no estádio do Belém. Estou muito contente. Um bocado à semelhança de Portugal, Cabo verde é um país pequeno, mas com muita qualidade e acho que tiveram todo o mérito de se qualificar e espero que desfrutem. Estarei cá deste lado a torcer por eles e, se nos tivermos que encontrar, sonharia que fosse só na final.»

Taticamente, o que aprendeu com esta experiência no futebol turco [Fenerbahçe]?

«No futebol turco estou a aprender bastante, é uma liga diferente. Estive na liga portuguesa, estiva na La Liga, estive na liga inglesa, que é a melhor liga do mundo, e agora estou no campeonato turco. Acho que é um campeonato com boas equipas, com boas condições, obviamente que há muito a melhorar, mas acredito que seja uma liga boa.»

Conheces alguns dos jogadores chilenos? Lembras-te de Arturo Vidal no Barcelona?

«Sim, todos nós conhecemos o plantel do Chile, têm uma grande equipa e, como equipa sul-americana, sabemos a intensidade que colocam nos jogos. Estamos preparados para isso, mas vamos continuar a analisar e a sua forma de jogar. Quanto ao Arturo, tenho muito a dizer, convivi um bom tempo com ele e, na verdade, é uma pessoa que me encanta. Um pouco louquito, mas gosto dele como pessoa. Como jogador, já demonstrou ao mundo o quão bom que era, mas, como pessoa, muita gente não tem a noção como ele era. Aproveito para lhe enviar saudações e espero que esteja bem.»

O que esperas da seleção do Chile, surpreendido pela ausência do Chile do Mundial?

«Sim, o Chile sempre teve boas equipas e continua a ter uma boa equipa, por isso surpreende-me. Esperamos um jogo complicado, um jogo contra uma equipa com muita intensidade, com vontade de ganhar e, jogando contra Portugal, há sempre uma motivação-extra para ganhar. Espero que seja um jogo bonito e que todos desfrutemos».