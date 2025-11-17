A vitória esmagadora de Portugal por 9-1 frente à Arménia, no apuramento para o Mundial 2026, teve forte eco na imprensa internacional. O triunfo, que garantiu matematicamente a presença da Seleção Nacional na próxima fase final, destacou-se também pela ausência de Cristiano Ronaldo.

O capitão, recorde-se, foi sancionado após a expulsão contra a República da Irlanda, mas cuja falta, segundo a maioria da imprensa estrangeira, não se fez sentir.

Eis um pouco do que se escreveu nas últimas horas em Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, França e Qatar.

Marca:

«Portugal jogou por nota e confirmou que já não é uma equipa que dependa de Cristiano Ronaldo. Os comandados por Roberto Martínez asseguraram o seu lugar no Mundial 2026 com uma das atuações mais contundentes da sua história recente. Apesar da ausência do eterno capitão Cristiano Ronaldo, sancionado após a expulsão contra a República da Irlanda, a equipa respondeu com carácter, contundência e fome de transcender.»

AS

«Agora Portugal enfrenta o mês de Dezembro com uma tensão maior que nunca. Dia 5 é o sorteio, durante o qual conhecerá os seus três adversários na fase de grupos (será a cabeça de série) e será também neste mês de dezembro que, em teoria, ficará a saber se perde ou não a sua estrela em algum dos jogos do Campeonato do Mundo. Uma coisa é cerca: Portugal já não sente a falta de Cristiano.»

Mundo Deportivo

«Portugal é muito mais do que Cristiano Ronaldo e, por isso, para o próximo Mundial - no qual já garantiu presença depois de esmagar a Arménia (9-1) - é uma das seleções a ter em conta. Roberto Martínez tem um conjunto fortíssimo. Com ou sem Cristiano.»

ESPN

«Ronaldo marcou quase sempre na qualificação, mas é óbvio que há mais do que Ronaldo na seleção portuguesa.»

The Athletic

«Cristiano Ronaldo é inquestionavelmente o maior jogador português de sempre. Para muitos, é também o maior jogador europeu da história. Alguns acreditam que é o maior de todos os tempos. Superar jogadores do seu calibre não é fácil, e o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, tem-se mostrado relutante em desfazer-se do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. Depois de ter sido titular nos cinco jogos anteriores da qualificação, o encontro de domingo contra a Arménia ofereceu uma visão do que pode ser a equipa de Martínez sem Ronaldo no próximo verão, e é seguro dizer que não sentiram a sua falta.»

BeIN Sports:

«Portugal precisava de uma resposta imediata após o revés contra a Irlanda, e deu-a de forma enfática. A Seleção promoveu uma histórica goleada por 9-1 sobre a Armênia, num jogo sem Cristiano Ronaldo , que estava suspenso após o cartão vermelho recebido em Dublin. O craque não estava presente, mas o domínio foi absoluto. Portugal garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com autoridade, ritmo e uma frieza implacável que poucas equipes conseguem igualar.Com esta vitória colossal, Portugal apagou as dúvidas do desaire contra a Irlanda. O bilhete para o Mundial 2026 está garantido e, talvez mais importante, a equipa provou que pode destruir adversários mesmo sem Cristiano Ronaldo.»

L'Équipe

«Portugal registou as suas duas vitórias mais prolíficas na era Ronaldo... sem ele. Graças ao sucesso de domingo contra a Arménia (9-1), os portugueses assinaram um segundo jogo com 9 golos marcados na era Ronaldo: o primeiro foi a 11 de setembro de 2023, na vitória por 9-0 sobre o Luxemburgo, no apuramento para Euro 2024. A particularidade destes dois encontros é que Ronaldo não participou neles. Coincidência? Não é bem assim... Durante uma participação no programa After Foot, da RMC, Maxime Chanot, ex-jogador da seleção luxemburguesa e central na goleada por 9-0, explicou que, após sofrer o sexto golo, pediu ao saudoso Diogo Jota para «acalmar-se», ao que o atacante português teria respondido: 'É o único jogo sem o Cristiano, temos de mostrar que podemos jogar sem ele'.»