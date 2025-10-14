Tudo adiado para os jogos de novembro. Num jogo muito parecido com o de Budapeste (2-3), Portugal entrou a perder, conseguiu virar o resultado, com mais dois golos de Cristiano Ronaldo, mas, desta vez, foi a Hungria que marcou em tempo de compensação e gelou o Estádio de Alvalade numa altura em que os portugueses já festejavam a qualificação antecipada para o Mundial 2026.

Portugal esteve a poucos minutos de garantir uma das qualificações mais rápidas de sempre, tal como os magriços, em 1966, com apenas quatro jogos e com a ajuda da Irlanda, mas acabou por comprometer as suas ambições já em período de compensação, depois de Cristiano Ronaldo ter levado as bancadas ao delírio com mais dois golos e um recorde mundial.

Confira o FILME DO JOGO

Esta noite, o Estádio de Alvalade voltou a engalanar-se para «desfrutar» de uma seleção que voltou a fazer sofrer os portugueses. Portugal entrou no jogo com uma elevada posse de bola, tal como já tinha feito frente à Irlanda, diante de uma Hungria que, nos primeiros instantes, procurou incomodar, com um bloco subido, mas a verdade é que os magiares foram obrigados a recuar a toda a linha. Portugal conseguia subir no relvado, graças à largura que Nélson Semedo e, sobretudo, Nuno Mendes, proporcionavam sobre as alas.

Foi assim, aliás, que surgiu a primeira oportunidade, ao primeiro toque, com Nuno Mendes a dar para Bruno Fernandes que, por sua vez, serviu Cristiano Ronaldo que atirou por cima. Um bloco muito subido que permitia à Hungria, quando recuperava a bola, aparecer do nada do outro lado do campo. Foi assim que Sallai, depois de roubar uma bola a Vitinha rematou cruzado para uma defesa apertada de Diogo Costa. Na sequência do pontapé de canto, o central Atilla Szalai gelou as bancadas com o primeiro golo da noite.

Um golo que silenciou as bancadas e deixou a seleção portuguesa nervosa em campo. Portugal continuava a manter uma elevada posse de bola, mas sem ideias para contornar uma Hungria que, agora, apresentava-se ainda mais fechada. A verdade é que o recuo acentuado da Hungria permitiu a Portugal relaxar, assentar ideias e, com paciência, chegar ao empate. Uma grande combinação de Vitinha com Nélson Semedo sobre a direita que permitiu ao lateral cruzar para o segundo poste onde surgiu Cristiano Ronaldo a encostar. Estava feito o empate.

Um golo que resulta em mais um recorde para o mais internacional de todos os portugueses, com Cristiano Ronaldo a passar a ser o jogador com mais golos em jogos de qualificação para Campeonatos do Mundo, com um total de 40 golos.

A verdade é que Portugal estava a crescer e o golo proporcionou ainda mais confiança. Em Budapeste o jogo tinha chegado ao intervalo com um empate 1-1, mas, desta vez, Portugal conseguiu virar o resultado, já em tempo de compensação, com Nuno Mendes a combinar com Pedro Neto e a arrancar um cruzamento fenomenal para o segundo poste onde Ronaldo apareceu outra vez a encostar.

O intervalo chegava com as bancadas em delírio e com Portugal já um pé no Mundial, uma vez que ainda não havia golos no outro jogo na Irlanda.

Três bolas nos ferros, muito sofrimento e desilusão

Pela primeira vez em vantagem, Portugal entrou para o segundo tempo ligeiramente mais recuado, mas muito mais confortável no jogo, novamente com uma elevada posse de bola, mas agora com uma consistência defensiva reforçada, procurando atrair os húngaros para o seu meio-campo, antes de partir para o lado contrário.

Portugal crescia e ameaçava matar o jogo, com uma série de oportunidades flagrantes, com destaque para uma bomba de Rúben Dias ao poste, seguido de outro remate, desta vez de Bruno Fernandes, ao mesmo ferro.

A baliza da Hungria abanava por duas vezes, numa altura em que o jogo começava a ficar mais partido, com a Hungria a recuperar novamente a capacidade de resposta. Portugal tinha mais bola, mas cometia erros crassos que permitiam à Hungria entrar no jogo.

João Félix, mal entrou, esteve muito perto de fazer o terceiro, mas a Hungria também ameaçou o empate, com destaque para uma cabeçada de Szalai à trave, com Rúben Dias a evitar depois o empate. Um tremendo susto para Portugal que voltou a reforçar a concentração, até porque, nesta altura, a quinze minutos do final, a Irlanda marcava à Arménia e Portugal ficava, assim, com o bilhete para o Mundial no bolso.

Roberto Martinez já tinha lançado João Félix, Francisco Conceição e Palhinha para a contenda e Nuno Tavares e Gonçalo Ramos, proporcionando mais uma grande ovação para Cristiano Ronaldo.

A verdade é que Portugal teve mesmo de sofrer até ao último suspiro. A Hungria voltou a crescer no jogo, voltou a conquistar cantos e a colocar Diogo Costa à prova. Agora comemorava-se nas duas balizas, na de Balázs Tóth, quando Portugal atacava, mas também na de Diogo Costa, quando a Hungria ameaçava o empate.

Foi já depois do minuto 90 que chegou o balde de água fria, em mais um ataque dos magiares, pela direita, com Szoboszla a surgir nas costas de Nélson Semedo e a gelar as bancadas. Um empate que adia a qualificação portuguesa por mais um mês, quando Portugal, em novembro, visitar a Irlanda.

Com um total de quatro golos consentidos diante da Hungria, Portugal vai ter de esperar mais um mês para assegurar a qualificação para a sua nona fase final de um Campeonato do Mundo, a sétima consecutiva.