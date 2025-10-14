Figura do jogo: Dominik Szoboszlai, o rapaz do balde da água fria

A figura do jogo tem de ser incontornavelmente o talentoso jogador do Liverpool. Cristiano Ronaldo até marcou dois golos, mas foi o jogador húngaro que impôs o empate que gelou Alvalade. E não foi por apenas ter marcado o golo já no período de compensação. Logo a abrir o jogo, foi ele que marcou o canto que colocou a Hungria em vantagem. Depois quase todo o futebol húngaro passa pelos seus pés. Às tantas parecia que havia mais do que Szoboszlai sobre o relvado, uma vez que o médio aparecia à esquerda, ao centro e à direita. Foi uma permanente dor de cabeça para os portugueses até ao último suspiro e tinha de ser ele mesmo a despejar o terrível balde de água gelada que deixou Alvalade arrepiado.

Momento: que arrepio em Alvalade!

Portugal estava em vantagem, já tinha acertado duas bolas nos postes e a Irlanda estava a vencer a Arménia. Estava tudo encaminhado para Portugal festejar uma qualificação antecipada quando, Lukacs, que tinha entrado uns minutos antes, cruzou da direita, a bola passou incólume por três quatro jogadores e chegou até Szoboszlai que, nas costas de Nélson Semedo, marcou o golo que ninguém queria ver. Um golo que silenciou as bancadas por completo.

Outros destaques:

Cristiano Ronaldo

Mais dois golos e mais um recorde mundial. Não foi propriamente um grande jogo do capitão da seleção portuguesa, mas foi com certeza um jogo importante para a sua estatística pessoal. Encostou no primeiro, a cruzamento de Nélson Semedo, voltou a encostar, a cruzamento de Nuno Mendes. Dois golos que permitiram a Cristiano Ronaldo tornar-se no jogador com mais golos em jogos de qualificação para Mundiais, ultrapassando a marca de um tal de Carlos Ruiz, da Guatemala. Ronaldo acabou por sair do campo, sob mais uma tremenda ovação, com Portugal em vantagem e foi já no banco que assistiu ao golo do empate da Hungria.

Nuno Mendes

Tirando os golos do capitão, Nuno Mendes foi o melhor dos portugueses em campo, dando vida à ala esquerda de Portugal com velocidade, assertividade e nota artística. Ganhou inúmeros duelos, provocou desequilíbrios e fez uma assistência fenomenal para Cristiano Ronaldo bisar no jogo. Na retina fica um lance em que o lateral do PSG obrigou dois húngaros a dançar, junto à linha de fundo, antes de cruzar mais uma bola para a área magiar.

Vitinha

Outro jogador do Paris Saint-Germain em plano de destaque, caindo muitas vezes para a direita, para combinar com Bernardo Silva e Nélson Semedo, mas conquistando também muitos metros com arrancadas pelo corredor central. Encontra espaços onde parecem não existir, com rápidas combinações, ao primeiro toque, a baralharem por completo as marcações dos defesas húngaros. Magnífico a forma como destacou Nélson Semedo no lance que resultou no empate.

Attila Szalai

Bom jogo do central do Kasimpasa. Marcou o golo inaugural do jogo e surgiu mais vezes na área portuguesa e até esteve perto de bisar. A defender também esteve praticamente irrepreensível, afastando muitas bolas perigosas da área magiar.