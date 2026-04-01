Roberto Martínez, selecionador de Portugal, considerou o estágio da formação das Quinas um bom teste para o Mundial. O técnico espanhol explicou, ainda, a razão pela qual Pedro Gonçalves não entrou na partida, uma vez que foi o único jogador que não somou qualquer minuto.

Estágio serviu de preparação aos desafios do Mundial

«Quando estamos com a seleção o objetivo é ganhar, mas aqui os objetivos eram outros. Foi um estágio com muitos desafios para os jogadores: treinar ao nível do mar, a altitude, duas equipas CONCACAF, apanhar voos... mas foi bom para preparar o que vamos enfrentar no Mundial. A ideia foi utilizar todos os jogadores em blocos de 45 minutos e ter uma equipa competitiva. Fiquei muito satisfeito porque, mesmo em dinâmica de clube, é difícil fazer sete substituições ao intervalo e continuar a ter os conceitos e uma boa ligação e foi o que vimos».

Relvado impediu que Pedro Gonçalves somasse minutos

«Pedro Gonçalves chegou um pouco condicionado. Nos dois primeiros dias de treino fez trabalho individual e hoje decidi não tomar riscos. A relva estava muito rápida e era perigosa, por isso não fazia sentido correr risco de lesão. É um jogador importante para nós, vamos acompanhar o que faz no Sporting e tomar uma decisão em maio».