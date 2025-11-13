Diogo Dalot e João Félix são as novidades que Roberto Martinez reservou para o decisivo jogo desta quinta-feira, em Dublin, frente à República da Irlanda, que tem início marcado para as 19h45.

Com Nuno Mendes lesionado, o selecionador aposta em Diogo Dalot para o lado esquerdo da defesa, com o regressado João Cancelo a jogar no lado contrário. No meio-campo, sem Bruno Fernandes (castigado), jogam Rúben Neves, Vitinha e João Neves.

No ataque, as opções do selecionador recaíram sobre João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Em relação ao último jogo, em que Portugal empatou com a Hungria (2-2),Roberto Martinez muda praticamente meia equipa, com cinco alterações: entram João Cancelo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Neves e João Félix; saem Nélson Semedo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Bruno Fernandes e Pedro Neto.

As equipas oficiais:

REP. IRLANDA: Caoimhin Kelleher; Seamus Coleman, Jake O’Brien, Dara O’Shea, Nathan Collins e Liam Scales; Finn Azaz, Jack Taylor e Josh Cullen; Chiedozie Ogbene e Troy Parrott.

Suplentes: Bazunu, Travers, Kenny, Idah, Dunne, O’Toole, Moran, Egan, Coventry, McGrath, Johnston e Ebosele.

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; Rúben Neves, João Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Suplentes: Rui Silva, João Carvalho, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, Carlos Forbs, Gonçalo Ramos, Renato Veiga, Francisco Trincão, Rafael Leão, Matheus Nunes e Francisco Conceição.