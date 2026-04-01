Roberto Martínez, selecionador de Portugal, refere que a lista de convocados para o Mundial 2026 não está fechada, mostrando-se agradado pelo desempenho dos jogadores. Por fim, o técnico espanhol deu os parabéns à República Democrática do Congo - que será o primeiro adversário de Portugal - pela qualificação e salienta a importância de entrar a vencer no Campeonato do Mundo.

Estágio positivo, mas decisões só em maio

«Damos, constantemente, oportunidade aos jogadores, experimentamos aspetos táticos, duplas, ligações no relvado. Agora não é altura de tomar decisões, agora é o momento de analisar a informação. Foi um estágio muito importante para nós e, no fim de maio, tomamos decisões. Abrimos ainda mais o grupo e fiquei muito contente com todos os jogadores. Quando há um jogador experiente ele precisa de ajudar quem chega e o jogador novo precisa de chegar com respeito, mas acreditar muito no que pode acrescentar e essa mistura foi fantástica. Poupamos muitos dias na preparação de junho, o que é importante, mas é um processo. O estágio foi bom para obter informação».

Estreias para o futuro

«Trabalho sempre para ajudar a formação da nossa seleção. As estreias de Ricardo Velho e Mateus Fernandes são importantes para os próximos anos e para o futuro da equipa».

Primeiro adversário de Portugal está encontrado

«Dar os parabéns à RD Congo, é uma seleção que conheço bem. Quando treinei a Bélgica existiam muitos jogadores com dupla nacionalidade. O Kayembe, por exemplo, estreou-se comigo e agora joga pelo Congo. Muito respeito pelo que fizeram, uma equipa africana jogar no México e ganhar à Jamaica que está mais habituada a estes cenários não é fácil. Agora é preparar o primeiro jogo do Mundial que é sempre importante».