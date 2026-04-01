Roberto Martínez: «Convocatória? Nada está decidido, só em maio»
Selecionador de Portugal refere que, apesar do bom desempenho dos jogadores neste estágio, a convocatória para o Mundial 2026 só fica fechada em maio
Selecionador de Portugal refere que, apesar do bom desempenho dos jogadores neste estágio, a convocatória para o Mundial 2026 só fica fechada em maio
Roberto Martínez, selecionador de Portugal, refere que a lista de convocados para o Mundial 2026 não está fechada, mostrando-se agradado pelo desempenho dos jogadores. Por fim, o técnico espanhol deu os parabéns à República Democrática do Congo - que será o primeiro adversário de Portugal - pela qualificação e salienta a importância de entrar a vencer no Campeonato do Mundo.
Estágio positivo, mas decisões só em maio
«Damos, constantemente, oportunidade aos jogadores, experimentamos aspetos táticos, duplas, ligações no relvado. Agora não é altura de tomar decisões, agora é o momento de analisar a informação. Foi um estágio muito importante para nós e, no fim de maio, tomamos decisões. Abrimos ainda mais o grupo e fiquei muito contente com todos os jogadores. Quando há um jogador experiente ele precisa de ajudar quem chega e o jogador novo precisa de chegar com respeito, mas acreditar muito no que pode acrescentar e essa mistura foi fantástica. Poupamos muitos dias na preparação de junho, o que é importante, mas é um processo. O estágio foi bom para obter informação».
Estreias para o futuro
«Trabalho sempre para ajudar a formação da nossa seleção. As estreias de Ricardo Velho e Mateus Fernandes são importantes para os próximos anos e para o futuro da equipa».
Primeiro adversário de Portugal está encontrado
«Dar os parabéns à RD Congo, é uma seleção que conheço bem. Quando treinei a Bélgica existiam muitos jogadores com dupla nacionalidade. O Kayembe, por exemplo, estreou-se comigo e agora joga pelo Congo. Muito respeito pelo que fizeram, uma equipa africana jogar no México e ganhar à Jamaica que está mais habituada a estes cenários não é fácil. Agora é preparar o primeiro jogo do Mundial que é sempre importante».