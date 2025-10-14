Roberto Martinez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa, depois do empate consentido diante da Hungria (2-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Portugal chegou a ter a vitória o apuramento na mão, oque falhou a nível estratégico?

«Acho que foi uma decisão de tentar chegar ao fim do jogo em que podíamos defender de forma mais pragmática. Isso não é a nossa forma, a nossa forma é ter a bola. Não podemos mudar aquilo que nós somos para tentar chegar ao fim. Precisamos entender o que aconteceu, para nós como equipa, como balneário, podermos gerir os jogos que faltam.»

Como fica a confiança dos jogadores? Portugal volta a jogar daqui a um mês, como vai limpar a cabeça dos jogadores se não vai estar com eles?

«Vamos ter mais dois jogos, um deles frente aos nossos adeptos. Não é uma questão de perder confiança. É doloroso, o nosso objetivo era fechar o apuramento diante dos nossos adeptos, mas, na realidade, para preparar o Mundial, é melhor termos dois jogos competitivos em novembro. Não é uma situação negativa para os jogadores. Vamos continuar a ser uma equipa comprometida que trabalha muito bem. Neste estágio conseguimos quatro pontos, agora temos de preparar a equipa para os jogos de novembro».