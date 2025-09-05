Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na conferência de imprensa de antevisão da estreia de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2026, este sábado, em Yerevan, frente à Arménia.

Como é que foi o ambiente na Seleção Nacional sem a presença de Diogo Jota?

«É uma boa reflexão porque acho que todos sentimos um luto diferente, mas foi incrível, diria que foi muito emotivo, poder utilizar o espírito de equipa campeã, porque a equipa ganha um troféu e o Diogo Jota fez parte. Então para nós, o Diogo Jota agora é uma força, é um ponto de motivação, porque o Diogo queria ganhar o Mundial. Foi um encontro emotivo, difícil, mas também muito bonito porque agora temos a oportunidade e a responsabilidade de lutar pelo povo português, como sempre fazemos, mas também pelo Diogo. E isso é uma força especial.»

É importante começar esta qualificação a jogar na Arménia. Muitos selecionadores queixam-se por causa da distância…

«Temos que nos adaptar, não é uma situação em que possamos escolher. Temos um grande respeito pela Arménia. Viemos dois dias antes, fizemos um plano diferente para jogar aqui na Arménia, depois também vamos jogar à Hungria. Temos um grande respeito pela Arménia, nos últimos três jogos que fizemos aqui empatámos dois e só ganhámos um.»