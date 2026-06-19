Rúben Dias foi esta sexta-feira o porta-voz da Seleção Nacional que, depois do empate diante da República Democrática do Congo, prepara agora o segundo jogo no Grupo K do Mundial 2026, diante do Uzbequistão, marcado para a próxima terça-feira (18h00 de Portugal).

O central do Manchester City diz que está recuperado dos problemas físicos que o afastaram do primeiro jogo e, depois, garante que as críticas à volta da exibição de Cristiano Ronaldo não estão a afetar o grupo.

Totalmente recuperado para o jogo com o Uzbequistão?

«Estou a sentir-me muito bem, estou pronto.»

Houve muitas críticas ao Cristiano Ronaldo. Como é que a equipa reagiu?

«Primeiro que tudo, acho que as setas não estão apontadas a só um jogador. O Cristiano é um grande foco de atenção, mas acho que todos estamos em causa num momento destes. Acima de tudo, à parte do facto que acabei de dizer, acho que nada fora da normalidade está a acontecer. Tem sido assim desde que aqui estou, acredito que continuará a ser no futuro e, como tal, nada de novo.»

As críticas são dirigidas a Cristiano, mas também aos jogadores que rodeiam o Cristiano…

«Sinceramente do que vi, entre os jogadores, não vi nada do que dizem. Obviamente que há muita especulação e quando os resultados não os que nós queremos, os mais positivos, é normal que a especulação triplique, mas nada disso belisca a nossa confiança, a nossa noção daquilo que sabemos que conseguimos fazer. Este tipo de competição nunca se quer perfeita e acho que quando mais depressa as dificuldades chegarem melhor, a uma competição que só ganhas se a tua equipa tiver a capacidade de, jogo após jogo, ir crescendo. Como tal. Não espero cenário perfeitos que impliquem as pessoas embandeirarem em arco. Acho que para nós, o mais importante é manter os pés bem assentes no chão e acho que isto só nos vai ajudar nisso.»