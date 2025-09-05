Rúben Dias, em conferência de imprensa, na antevisão da estreia de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2026, marcada para este sábado, em Yerevan.

Que dificuldades é que esperam para o jogo deste sábado?

«Já tivemos a oportunidade de ver a equipa deles e temos consciência que se não estivermos a um nível alto iremos ter dificuldades. São uma equipa capaz, são uma equipa perigosa e, como tal, precisamos do nosso melhor».

A Arménia tem um selecionador novo. Quais são os pontos fortes deles?

«Em relação ao treinador novo, acaba por ser uma questão de imprevisibilidade. Sabemos que são uma equipa forte no contra-ataque. Sabemos que têm três/quatro individualidades que podem de facto fazer a diferença e são uma equipa bem organizada defensivamente. Neste contexto, neste nível, isto é o suficiente para trazer dificuldades. Isto se não souberes contra quem estás a jogar, não lhes deres valor e, como é óbvio, se não estiveres a um bom nível».

Portugal começa agora a fase de qualificação para o Mundial 2026. No balneário o foco está já na fase final e em ganhar?

«Acho que o sucesso que vamos ter nesta qualificação é por pensar jogo a jogo e não pensar demasiado à frente. Como é óbvio temos todos o sonho de estar presentes e, a seu tempo, sonhar com o Mundial em si, mas neste momento há uma qualificação para cumprir e nada garantido. O nosso foco está no jogo de amanhã».