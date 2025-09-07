Já em solo húngaro, onde na terça-feira defronta a Seleção local para a fase de apuramento para o Mundial, Portugal iniciou a preparação desse encontro com um treino do qual foram poupados os futebolistas mais utilizados no duelo com a Arménia, que se limitaram a fazer trabalho de recuperação, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

A sessão teve lugar no Estádio Hidegkuti Nándor, casa do MTK, poucas horas depois da goleada em Yerevan (5-0), no arranque do Grupo F da fase europeia de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo de futebol, que terá lugar nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México, em 2026.

Esta segunda-feira, a Seleção treina já na Puskas Arena, recinto que vai receber a partida entre a Hungria e Portugal. Roberto Martínez e um jogador farão a antevisão ao encontro a partir das 17h00.

O Hungria-Portugal está agendado para as 19:45 da próxima terça-feira e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.