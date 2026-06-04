Seleção: Matheus Nunes é baixa no treino, Félix em trabalho específico
Portugal treinou na tarde desta quinta na Cidade do Futebol ainda sem os jogadores do PSG
Portugal treinou na tarde desta quinta na Cidade do Futebol ainda sem os jogadores do PSG
A Seleção voltou a treinar esta quinta-feira tendo em vista a preparação para o Mundial 2026. Na Cidade do Futebol, os destaques foram a ausência de Matheus Nunes (por gastroenterite) e o treino específico de ginásio de João Félix. Mais tarde o avançado do Al Nassr juntou-se ao grupo.
Roberto Martínez contou com 21 jogadores em campo nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social. O quarteto do PSG - Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos - voltou a não marcar presença. Os jogadores parisienses, recorde-se, venceram a Liga dos Campeões no passado sábado - pelo que juntam-se à equipa mais tarde.
Esta sexta-feira a Seleção volta a treinar, desta feita com os olhos postos no jogo de preparação deste sábado, frente ao Chile, no Estádio Nacional do Jamor (18h45).
Portugal, recorde-se, faz parte do Grupo K do Mundial juntamente com Uzbequistão, Colômbia e RD Congo. A estreia decorre no dia 17 de junho frente à seleção africana.