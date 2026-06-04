A Seleção voltou a treinar esta quinta-feira tendo em vista a preparação para o Mundial 2026. Na Cidade do Futebol, os destaques foram a ausência de Matheus Nunes (por gastroenterite) e o treino específico de ginásio de João Félix. Mais tarde o avançado do Al Nassr juntou-se ao grupo.

Roberto Martínez contou com 21 jogadores em campo nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social. O quarteto do PSG - Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos - voltou a não marcar presença. Os jogadores parisienses, recorde-se, venceram a Liga dos Campeões no passado sábado - pelo que juntam-se à equipa mais tarde.

Esta sexta-feira a Seleção volta a treinar, desta feita com os olhos postos no jogo de preparação deste sábado, frente ao Chile, no Estádio Nacional do Jamor (18h45).

Portugal, recorde-se, faz parte do Grupo K do Mundial juntamente com Uzbequistão, Colômbia e RD Congo. A estreia decorre no dia 17 de junho frente à seleção africana.