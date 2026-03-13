Paulinho está pré-convocado para os jogos de preparação para o Mundial 2026, com o México e Estados Unidos, segundo está a avançar a imprensa mexicana que diz que o Toluca já recebeu a indicação da parte da Federação Portuguesa de Futebol.

Roberto Martinez vai anunciar a lista final para estes jogos que estão programados para a próxima janela da FIFA numa conferência de imprensa que está marcada para 20 de março [próxima sexta-feira], mas o goleador português do Toluca estará integrado na lista alargada do selecionador português.

Paulinho já marcou seis golos em nove jogos do Torneio Clausura, mas também já tinha marcado outros 15 em 20 jogos no Torneio Abertura da liga mexicana.

Portugal vai defrontar primeiro o México, a 28 de março, no Estádio Azteca, o recinto que vai receber o jogo de abertura do Mundial 2026, e depois viaja para Atalanta onde vai defrontar os Estados Unidos, no Estádio Mercedes Benz, a 31 de março. Este jogo entrará para a história como o jogo 700 da Seleção Nacional.